В Днепропетровске накрыли фальшивомонетчиков
13:12, 12 октября 2009Общество
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Подделывали купюры по 100 гривен
В Днепропетровске задержаны два местных жителя, у которых изъяты пять фальшивых купюр номиналом 100 грн. и компьютерное оборудование для их изготовления.
Об этом УНИАН сообщили в Департаменте связей с общественностью Министерства внутренних дел.
Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.199 (изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг или билетов государственной лотереи) Уголовного кодекса Украины .
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