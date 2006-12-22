Европейские министры спорили о рыбе 36 часов

После напряженных переговоров, которые длились 36 часов, Европейский Союз согласовал регуляции относительно вылова рыбы на следующий год.

Они не учитывают советов ученых, которые считают, что для сохранения популяции рыбы нужны значительно более суровые мероприятия .

Две самых главных квоты касаются анчоусов и трески.

Европейская Комиссия надеялась на уменьшение на 25 процентов объемов вылова трески и мораторий на полгода на вылов анчоусов.

Соглашение, которого достигли в Брюсселе, британские министры назвали справедливым, но он непременно разочарует британских рыбаков, которые надеялись, что не будут ограничены количество вылова или количество дней, которые они могут проводить в море.

После несколькочасовых переговоров, официальные представители ЕС согласились на уменьшение на 14 процентов вылова трески в северном море, а также уменьшить количество дней в море на 7 или 10 процентов в зависимости от размера сетей.

Для других популярных видов рыб - креветок, макрели, - увеличили квоты. Ученые утверждают, что большинство видов очутилось на грани вымирания после многих лет избыточного рыболовства и требуют полного запрещения на вылов трески в северном море.

ВВС