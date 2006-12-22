Пьяный водитель УАЗа разбил ГАЗ, Toyota и Daewoo

В Симферополе (Крым) по вине водителя, находившегося в состоянии сильного алкогольного опьянения, произошла авария с участием четырех автомобилей.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Госавтоинспекции Крыма, автомобиль УАЗ-3163 под управлением пьяного 40-летнего симферополца выехал на полосу встречного движения, где врезался в автомобиль Toyota Corolla. Не останавливаясь, УАЗ совершил столкновение с автомобилем Daewoo Nubira, который так же, как и Toyota Corolla, двигался в попутном направлении. После чего УАЗ, двигаясь задним ходом, врезался еще и в автомобиль ГАЗ-32213, за рулем которого находилась 23-летняя крымчанка. Водитель УАЗа, по вине которого произошло это ДТП, с места событий скрылся. Однако, благодаря принятым сотрудниками ГАИ мерам, в настоящее время установлен и задержан.

В аварии травмы различной степени тяжести получили 3 человека - водитель и пассажир Daewoo Nubira, а также пассажирка УАЗа.

По данным ГАИ, всего за истекшие сутки в Автономной Республике Крым произошло 7 ДТП, в которых один человек погиб и 8 получили травмы.