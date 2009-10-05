Ющенко поручил Тимошенко охранять Черное море на границе с Румынией

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал указ «Об охране суверенных прав Украины в пределах исключительной (морской) экономической зоны и континентального шельфа в северо-западной части Черного моря”.

Согласно указу, текст которого размещен на сайте главы государства, в связи с вынесением Международным судом ООН решения по делу о делимитации континентального шельфа и исключительных экономических зон Украины и Румынии в Черном море, Кабинету министров Украины поручено осуществить мероприятия для обеспечения охраны суверенных прав Украины в пределах исключительной (морской) экономической зоны и континентального шельфа в северо-западной части Черного моря по линии согласно географическим координатам, определенным в решении Международного суда ООН.