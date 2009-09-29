Нортима будет в суде отстаивать свои права на Одесский припортовый

ООО «Нортима», победившая в сегодняшнем конкурсе по приватизации Одесского припортового завода, намерена оспаривать в суде решение Фонда государственного имущества Украины о признании конкурса недействительным.

Об этом заявил первый заместитель председателя правления "ПриватБанка", представитель компании "Нортима" Тимур НОВИКОВ на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, компания будет подавать в суд иск к Фонду госимущества, в котором основным требованием будет признание компании «Нортима» победителем в конкурсе по приватизации ОПЗ. «Мы будем требовать от суда обязать ФГИУ заключить с компанией «Нортима» договор (купли-продажи ОПЗ - УНИАН)», - добавил Т.НОВИКОВ.

Справка УНИАН. На состоявшемся сегодня, 29 сентября, конкурсе по продаже ОПЗ, который проходил в форме открытого аукциона, ООО «Нортима» (Украина) приобрело контрольный пакет Одесского припортового завода в размере 99,567% уставного фонда за 5 млрд. грн. Цена продажи превысила начальную на 1 млрд. грн. Шаг аукциона составлял 50 млн. грн. В торгах приняли участие 3 участника - ООО "Азот-сервис (Россия)", ООО "Фрунзе-Флора (Украина) ” и ООО "Нортима" (Украина).

Но комиссия ФГИУ по приватизации Одесского припортового завода приняла решение не признавать ООО «Нортима» победителем в конкурсе по приватизации ОАО «Одесский припортовый завод» в связи с тем, что он был продан по заниженной цене.

По словам и. О. Главы ФГИУ Дмитрия ПАРФЕНЕНКО, ФГИ и правительство Украины сделали все, чтобы конкурс прошел открыто и прозрачно, однако на фонд оказывалось жесткое давление. «Были иски, решения судов, все это было направлено на то, чтобы в итоге снизить цену ОПЗ. К сожалению, эта цель была достигнута», - отметил Д.ПАРФЕНЕНКО.