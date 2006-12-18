Сегодня в Берлине покажут запрещенную оперу Моцарта

На сцене Берлинской Deutsche Oper в условиях повышенной безопасности в понедельник, 18 декабря, пройдет опера Моцарта "Идоменей, царь Критский", которая была снята с репертуара в сентябре из опасений вызвать агрессию со стороны исламистов.

Как сообщает информационное агентство ДПА, опера в постановке Ганса НОЙЕНФЕЛСА вернулась в репертуар Берлинской Deutsche Oper после долгих протестов и дискуссий о свободе искусства. В этом году спектакли будут даны 18 и 29 декабря.

"Мы обеспечим безопасность, чтобы никакие опасные предметы не проносились в здание оперы. Однако никакого контроля, как в аэропортах, не будет, рамки культурного мероприятия будут соблюдены", - сказал агентству представитель местных властей.

Опера была показана в Берлине в 2003 году и уже стала тогда объектом критики.

Опера "Идоменей, царь Критский" поставлена по мотивам греческой мифологии и повествует о восстании людей против Бога. В эпилоге оперы царь Крита выходит на сцену с мешком, где находятся головы Будды, Посейдона, Иисуса и пророка Мухаммеда, что стало причиной ее отмены. Это решение было подвергнуто жесткой критике со стороны политиков и деятелей искусства.

Согласно режиссерской задумке Г.НОЙЕНФЕЛСА, отрубленные головы символизируют бедствия, которые приносят людям боги и основатели мировых религий. В оригинальном либретто "Идоменея", написанном в 1781 году, подобной сцены нет.