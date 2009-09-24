Люксембургская биржа возобновила торги еврооблигациями «Нафтогаза»

Люксембургская фондовая биржа сегодня в обед известила об отмене приостановки торгов еврооблигациями НАК «Нафтогаз Украины». Извещение размещено на сайте биржи.

Кроме того, на сайте сообщается, что встреча держателей евробондов «Нафтогаза» для принятия решения запланирована на 19 октября 2009 г. в Лондоне, в офисе компании Latham & Watkins.

Напомним, сегодня утром Люксембургская фондовая биржа известила о приостановке торгов евробондами НАКа.

Как сообщал УНИАН, сегодня НАК «Нафтогаз Украины» объявила условия запланированной реструктуризации внешней задолженности компании.

Как отмечается в сообщении компании, переданном агентству УНИАН, НАК пригласила владельцев евробонда на сумму 500 млн. долл. согласиться обменять 100% их ценных бумаг на новый бонд, также с деноминацией в долларах, с купоном в 9,5% и преимуществом подкрепления суверенной гарантией Украины, со сроком выплаты по этому обязательству в сентябре 2014 года.

Напомним, 30 сентября истекает срок погашения еврооблигаций НАК «Нафтогаз Украины», выпущенных в 2004 году. Объем выпуска равен 500 млн. долл.

НАК «Нафтогаз Украины» надеется завершить реструктуризацию своих долговых обязательств до конца 2009 года. Компания уже начала переговоры с кредиторами о реструктуризации долга иностранным банкам на сумму около 1,6 млрд. долл. США.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК «Нафтогаз Украины» занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.