Цены на бензин должны быть ниже минимум на 20% - подсчеты СП

Эксперты Главной службы социально-экономического развития Секретариата Президента считают, что розничные цены на бензин должны быть как минимум на 20% ниже сложившихся сегодня на внутреннем рынке.

Об этом сказано в сообщении главной службы информационной политики СП.

Согласно сообщению, в частности, несмотря на то, что мировые цены на нефть сегодня на 40% ниже прошлогодних показателей, за последний год розничные цены на нефтепродукты в Украине выросли на 21%.

При этом эксперты СП напоминают, что нефть собственной добычи реализуется сегодня на аукционах по ценам значительно ниже мировых. Так, на последнем аукционе цена на нефть была почти в 3 раза ниже, чем в аналогичном периоде 2008 года. При этом если в июле цена импортной нефти составляла в среднем 3434,9 грн./т, то цена нефти собственной добычи, реализованной в этот период на аукционе составила 1283 грн./т.

«В значительной мере цена, которая сложилась на рынке нефтепродуктов, предопределена непрозрачностью формирования цены на нефть внутренней добычи, отсутствием альтернативных источников снабжения в Украину нефти и рыночных механизмов регулирования в этой сфере».- отмечается в сообщении СП.