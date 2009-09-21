В Виннице почтили партизан и подпольщиков Великой Отечественной

В Виннице накануне Дня партизанской славы почтили партизан и подпольщиков Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в управлении по делам СМИ и связей с общественностью Винницкого городского совета.

По сообщению, в Виннице участников событий Великой Отечественной войны осталось около ста человек. Десять партизан-подпольщиков сегодня получили грамоты от городского совета, цветы и денежные премии. «Вы – люди, которые уничтожали угрозу для граждан из самой середины. За героический подвиг, за партизанскую силу, за ту тяжелую и нелегкую работу, которую вы делали для фронта и Великой Победы, низкий вам поклон», - сказал в поздравительном слове мэр Винницы Владимир ГРОЙСМАН. Он также пожелал бывшим партизанам-подпольщикам крепкого здоровья и долголетия, благосостояния и неугасимой энергии.

Справка УНИАН. В годы Великой Отечественной войны центром партизанской борьбы был Шабелянский лес (Винницкая область), где действовала вторая партизанская бригада. Пятеро местных жителей за ратные подвиги в годы войны удостоены звания Героя Советского Союза, а Иван Бойко из с.Жорнище этого звания удостоен дважды.