Украина изучает возможность экспорта электроэнергии в Прибалтику

Украина рассматривает возможность организации экспортных поставок электроэнергии в Литву по замещающей схеме через Беларусь.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня в ходе «горячей» телефонной линии в Минтопэнерго заявил первый заместитель министра топлива и энергетики Украины Олег БУГАЕВ.

По его словам, в частности, Украина бы могла поставлять определенный объем украинской электроэнергии в энергосистему Беларуси с тем, чтобы в дальнейшем этот объем по замещению импортировался дочерней компанией ГПВД «Укринтерэнерго», которую государственный оператор экспорта планирует зарегистрировать в Литве. При этом, при такой схеме, в конечной цене электроэнергии на входе в Литву закладывались бы услуги по передаче концерна «Белэнерго».

Первый замминистра указал также, что пока белорусская сторона на всех уровнях отказывается говорить об организации прямых транзитных поставок украинской электроэнергии в Прибалтику. В то же время, отметил чиновник, Украина не прекращает переговоров с Литвой и рассчитывает до конца года начать поставки украинской электроэнергии в прибалтийскую страну.

Отвечая на вопрос, о каких объемах экспортных поставок в Литву может идти речь, О.БУГАЕВ сказал: «Сегодня сечение на Беларусь задействовано на 400 МВт из 600 МВт возможных (с июня Украина возобновила коммерческие поставки электроэнергии в Беларусь - УНИАН), поэтому мы бы считали успехом, если бы это направление было загружено на 500 МВт».

О.БУГАЕВ также добавил, что вопросы организации экспортных поставок украинской электроэнергии в Литву станут предметом обсуждения в ходе очередной встречи глав Министерств иностранных дел Литвы, Беларуси и Украины, которая предположительно состоится в Киеве 29 сентября.

Как сообщал УНИАН, 14-15 февраля в Вильнюсе проходила встреча министров иностранных дел Литвы, Беларуси и Украины, в ходе которой, в частности, обсуждался вопрос о выработке новых механизмов сотрудничества в энергетической сфере.

По результатам встречи министры выразили надежду, что в мае будет подписано соглашение о транзите украинской электроэнергии в Литву.

Как отметил министр иностранных дел Литвы Вигаудас УШАЦКАС, "в конце года будет закрыта атомная станция (Игналинская АЭС), поэтому Литва заинтересована покупать энергию с других рынков”. “Мы начали переговоры и дали политический импульс экспертам договориться до мая", - сказал В.УШАЦКАС.

По его словам, этот период - с мая до конца года - позволит договориться об объемах поставок и цене.

До 1 января 2010 года Литва намерена остановить работу Игналинской АЭС в рамках взятых на себя обязательств при вступлении в Евросоюз.