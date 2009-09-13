На 30-летие Черкасского зоопарка прибыли гости из 20 городов

Черкасский городской зоопарк в сентябре отпраздновал 30-летний юбилей.

Как сообщил корреспонденту УНИАН директор Черкасского городского зоопарка Евгений ВАН, 25 видов животных подарили зоопарку гости из двадцати различных зверинцев из Украины и России, приехавшие поздравить с юбилеем коллектив зоопарка.

На официальное празднование юбилея Черкасского зоопарка приехали делегации из Москвы, Санкт-Петербурга, Киева, Харькова и Одессы. В частности, гости из Киева подарили зоопарку несколько видов мартышек, лягушек и ящериц. Представители Московского зоопарка привезли пару дагестанских туров. А гости из Санкт-Петербурга пополнили коллекцию животных Черкасского зоопарка енотом-полоскуном и несколькими видами попугаев. Черкасская городская власть в подарок выделила зоопарку дополнительную площадь в 4,8 гектара.

По словам директора черкасского зверинца, представители зоопарков были поражены организацией работы, значительным развитием его заведения. Сегодня Черкасский зоопарк переживает время ренессанса, о чем свидетельствует увеличение количества посетителей, расширение его территории, значительное приумножение количества животных, отметил Е.ВАН.

26 сентября для жителей Черкасс и гостей города состоится официальное празднование Дня рождения Черкасского зоопарка.

Справка УНИАН. В Черкасском городском зоопарке проживает около двухсот видов зверей со всего земного шара. Также зверинец имеет уникальный террариум, аналогов которому в стране нет. Коллекция террариума насчитывает 100 видов пресмыкающихся, земноводных и ядовитых змей. По сравнению с 2007 годом, в Черкасском зоопарке количество посетителей увеличилось в десять раз. За год зоопарк зарабатывает около 700 тыс. грн.