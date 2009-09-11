УПЦ отметила наградами журналистов

Украинская православная церковь Московского патриархата за просветительскую деятельность отметила своими наградами представителей СМИ. Об этом сообщает «Главред».

В частности. Сегодня Митрополит Киевский и всея Украины Владимир (САБОДАН) вручил газете «Известия в Украине» высокую церковную награду - орден Преподобного Нестора Летописца. Так Украинская православная церковь отметила высокие заслуги редакции. Орден был вручен Янине СОКОЛОВСКОЙ, главному редактору «Известий в Украине».

Орден Преподобного Нестора Летописца был учрежден Священным Синодом церкви для награждения людей и организаций, выполняющих просветительскую функцию в обществе, занимающихся литературной, научной и журналистской деятельностью. «Известия в Украине» стали первым из средств массовой информации, входящих в медиа-холдинг «Главред Медиа», которые получили орден.

Церковными наградами от Митрополита Киевского и всея Украины Владимира – орденами в ознаменование иконы Почаевской Богоматери - также были удостоены президент холдинга «Главред-медиа» Виктор ШЛИНЧАК и редактор проекта «УНИАН-Религии» Анна ГОРПИНЧЕНКО.

Награждение происходило сегодня в стенах Киево-Печерской лавры.