МЧС назвало причину пожара на ЗАЗе

Причиной пожара произошедшего 10 сентября на Запорожском автомобилестроительном заводе (ЗАО "ЗАЗ") стал электрический разряд возле поврежденной цистерны с растворителем.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям Украины, на данный момент установлено, что "в 11.05 10 сентября в Запорожье на ОАО "Запорожский автомобилестроительный завод" в результате выхода из строя крана автоцистерны во время разлива растворителя в емкости около склада лаков и красок произошел разлив растворителя. Из-за возникновения электрического разряда (рядом проезжал электрокар) растворитель загорелся и огонь перекинулся на склад, что и привело к возгоранию емкостей с лако-красочной продукцией на площади около 400 кв. м.".

В МЧС так же официально подтвердили информацию о трех пострадавших в результате пожара.

Как сообщал УНИАН, пожар на территории ЗАО "ЗАЗ" бушевал 10 сентября на протяжении 2,5 часов (с 11.05 до 13.45). В результате пожара ожоги различной степени тяжести получили 3 сотрудника предприятия, состояния двоих из них оценивается медиками как критическое. В связи с пожаром в Запорожье была перекрыта Набережная магистраль одна из 2 автодорог города, проходящих через всю его левобережную часть.