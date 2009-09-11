Перевернулся автобус Косив - Ивано-Франковск: 9 пострадавших

В Ивано-Франковской области перевернулся рейсовый автобус, в результате чего пострадали 9 пассажиров.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении МЧС в Ивано-Франковской области, авария произошла сегодня вблизи поселка городского типа Отиния Коломыйского района. Рейсовый пассажирский автобус «Косив - Ивано-Франковск» столкнулся с автомобилем «Волга», после чего перевернулся.

С различными травмами в Отиниевскую больницу госпитализированы девять человек. У большинства из них врачи обнаружили сотрясение головного мозга. Один человек находится в тяжелом состоянии. Среди пострадавших - два подростка: 16 и 18 лет. Погибших нет.

Причины аварии выясняются. Предполагается, что водитель одного из транспортных средств не справился с управлением во время обгона.