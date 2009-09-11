НБУ разрешил еще одному банку не возвращать депозиты

Национальный банк Украины (НБУ) ввел временную администрацию в ОАО «Инновационно-промышленный банке» ("Инпромбанк", г. Харьков).

Как говорится в письме Нацбанка №47-212/12348 от 11 сентября 2009 года, временная администрация введена на основании постановления НБУ №543 от 10 сентября 2009 года.

Временная администрация вводится с 11 сентября сроком на один год, временным администратором назначен Алексей УГРИМОВ.

«С целью создания благоприятных условий для восстановления финансового состояния банка введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов сроком на три месяца - с 11.09.2009 г. до 10.12.2009 г.», - говорится в письме Нацбанка.

Справка УНИАН. "Инпромбанк" основан в 1993 году и на сегодня входит в 4-ю группу украинских банков.

По итогам первого полугодия 2009 года банк получил прибыль в 192 тыс. грн.

По данным НБУ, на 1 июля 2009 года в состав акционеров банка входили: Олег ТОКАРЬ - 15,0226%, Олег ГАПОН - 14,6878%, Алексей ЛЕЛЮК - 11,8821%, Сергей ПРОБЫЛОВ - 10,0004, Владимир СЕМИНОЖЕНКО - 13,3327, Вера ЧЕТВЕРИКОВА (опосредованное участие) - 11,8821%.