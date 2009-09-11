Во Львове от Луценко "кое-кто сбежал на больничный"

За налаживание стойкой системы по расхищению имущества Львовской железной дороги и сбору взяток с работников железной дороги уволены пять служебных лиц Управления МВД на Львовской железной дороге и линейного отдела на станции Львов УМВД на Львовской железной дороге.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня во время брифинга во Львове министр внутренних дел Юрий ЛУЦЕНКО, который прибыл сегодня на ежегодный Международный форум издателей.

«СБУ во Львовской области по факту злоупотребления властью и служебным положением должностными лицами транспортной милиции возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.191 Уголовного кодекса Украины, в ходе которого было установлено, что 10 служебных лиц УМВД на Львовской железной дороге были причастны к разворовыванию имущества Львовской железной дороги», - проинформировал Ю.ЛУЦЕНКО.

В ходе расследования было установлено, что должностные лица транспортной милиции, среди которых и один из заместителей начальника УМВДУ на Львовской железной дороге, в течение 2008-2009 гг. наладили стойкую систему разворовывания горюче-смазочных материалов не крупные суммы, уточнил Ю.ЛУЦЕНКО.

Министр отметил, что пятеро служащих транспортной милиции уже уволены из органов внутренних дел. В отношении других работников, которые были задействованы в схеме непосредственно своими руководителями, ведется следствие.

Ю.ЛУЦЕНКО также подчеркнул, что работники милиции, которые дискредитируют деятельность органов внутренних дел, будут освобождаться из рядов милиции.

При этом министр проинформировал, что с начала года Отделом внутренней безопасности возбуждены и направлены в Генеральную прокуратуру 420 уголовных дел в отношении злоупотреблений и нарушений работниками милиции.

«Я сегодня планировал заехать в Управление МВД на Львовской железной дороге лично, однако там нет никого из руководства на месте. Некоторые сбежали на больничный», - отметил Ю.ЛУЦЕНКО, еще раз подчеркнув, что данный факт он будет держать на личном контроле.

Позже в комментарии УНИАН Ю.ЛУЦЕНКО пообещал, что «я лично своим указом уволю первого заместителя начальника УМВДУ на Львовской железной дороге, если в ходе расследования будет доказана его вина в создании системы разворовывания и получении взяток на Львовской железной дороге».

Министр также сказал, что вместе с заместителем начальника будет уволен начальник отдела уголовного розыска, а также 8 работников транспортной милиции разных рангов, которые фигурируют в материалах уголовного дела, возбужденного по факту злоупотребления служебным положением работниками транспортной милиции.

Ю.ЛУЦЕНКО подчеркнул, что он «сразу подпишет приказ, как только будет доказана вина этих служащих транспортной милиции».

Справка УНИАН. 7 августа прокуратура Львовской области возбудила уголовное дело по ч.3 ст.364 Уголовного кодекса Украины по факту злоупотребления властью и служебным положением должностными лицами УМВД Украины на Львовской железной дороге и ЛО на станции Львов УМВД Украины на Львовской железной дороге. По данному делу проходят 10 работников транспортной милиции.