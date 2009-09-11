В центре Донецка обезврежены мины
Звонок поступил с берега Кальмиуса
В Донецке пиротехники Министерства по чрезвычайным ситуациям обезвредили две мины времен Второй мировой войны, найденные в центре города.
Как сообщили УНИАН в Центре пропаганды Главного управления МЧС Украины в Донецкой области, в оперативную службу по телефону «101» позвонил житель Донецка, который сообщил, что во время прогулки по берегу реки Кальмиус в Калининском районе города обнаружил две минометные мины.
Прибывшие по вызову бойцы группы пиротехнических работ Аварийно-спасательного отряда специального назначения установили, что обнаруженные боеприпасы действительно являются минометными минами калибром 82 и 50 мм.
Боеприпасы были изъяты пиротехниками из грунта, вывезены на специальный полигон и обезврежены.