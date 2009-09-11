Погода на субботу

Завтра в Украине погода существенно не изменится.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, 12 сентября в Украине небольшая облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 21-26°; в южной части ночью 13-18°, днем 24-29°; в Карпатах ночью 2-7° тепла, днем 12-17°.

В Киевской области завтра небольшая облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-15°, днем 21-26°.

В столице также небольшая облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 13-15°, днем 24-26°.

Температура воды в Черном и Азовском морях сегодня 19-23°, в Днепре возле Киева 19°.