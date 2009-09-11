Лозинского в Израиле не нашли, но протоколы допросов попросили

Международный отдел генпрокуратуры Израиля официально уведомил Генеральную прокуратуру Украины, что подозреваемого в убийстве человека бывшего народного депутата Виктора ЛОЗИНСКОГО на территории государства нет.

Об этом пишет газета «Сегодня» (№197 к (3330)), ссылаясь на источники из следственно-оперативной группы по делу В.ЛОЗИНСКОГО.

«Первичная проверка показала, что ЛОЗИНСКИЙ не пересекал границу и не въезжал на территорию государства ни по своим документам, ни по паспорту на имя Виталия ФАРШАКА, данные о котором предоставила украинская сторона», - говорится в письме за подписью помощника генпрокурора Израиля.

Таким образом, слухи о пребывании в Израиле бывшего народного депутата, обвиняемого в убийстве жителя Кировоградской области Валерия Олийныка, не подтверждаются. В Генпрокуратуре допускают, что информация об этом могла быть намеренно «слита» в Интернет и СМИ, дабы отследить реакцию следствия, направив его в ложном направлении.

В то же время источник издания отметил один важный нюанс: «В письме из Израиля содержится просьба выслать копии протоколов допросов ЛОЗИНСКОГО, показаний его и других фигурантов уголовного дела».

«Это выглядит странно: если ЛОЗИНСКОГО в Израиле нет, зачем им знать, о чем он говорил украинским следователям, что рассказывали другие участники охоты, закончившейся гибелью Олийныка?.. Может быть, ЛОЗИНСКИЙ или похожий на него человек все же там?», - предположил собеседник издания.

Новые слухи о пребывании В.ЛОЗИНСКОГО в Германии, странах Балтии, а также на чужой элитной даче в Конча-Заспе под Киевом источник в ГПУ считает малоубедительными. «В той же Конче его обязательно бы кто-нибудь заметил и шепнул кому следует», - отметил он. Неэффективность же розыска СБУ источник объясняет тем, что «ЛОЗИНСКИЙ — не шпион, не супердиверсант, а обычный уголовник, и такими типажами обычно занимается милиция, но не спецслужба».

Как сообщал УНИАН, в украинском бюро Интерпола не исключают, что В.ЛОЗИНСКИЙ находится в Израиле. 31 августа в интервью начальник бюро Интерпола Василий НЕВОЛЯ заявил: "Информация есть, но разглашать ее считаю преждевременным. Категорически сказать, что Лозинского нет в Израиле – нельзя".

Справка УНИАН. 16 июня с.г. поздно вечером неподалеку от пгт. Голованевск Кировоградской области в результате столкновения с народным депутатом от БЮТ В.ЛОЗИНСКИМ, Голованевским районным прокурором Евгением ГОРБЕНКО и начальником Голованевского райотдела милиции Михаилом КОВАЛЬСКИМ погиб местный житель В.Олейник (1954 года рождения). Он был доставлен в центральную районную больницу с диагнозом «травматический шок и огнестрельное ранение», где скончался при оказании ему медицинской помощи.

Управлением МВД в области возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.121 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное тяжкое телесное повреждение, совершенное способом, который имеет характер особого мучения или совершенное группой лиц, а также с целью запугивания потерпевшего или других лиц, или совершенное по заказу, или такое, которое повлекло смерть потерпевшего).

ВР лишила В.ЛОЗИНСКОГО полномочий народного депутата. В настоящее время он объявлен в розыск.