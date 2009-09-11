Совет НБУ дает прогноз роста ВВП и инфляции

Совет Национального банка Украины прогнозирует рост ВВП в Украине в 2010 году на уровне 3%, уровень инфляции – 12% (декабрь к декабрю), среднегодовая инфляция – 12,4%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил вчера журналистам глава совета НБУ Петр ПОРОШЕНКО.

По его словам, такие данные были утверждены в проекте Основных принципов денежно-кредитной политики НБУ на 2010 год, основываясь на данных Министерства экономики, и окончательный вариант документа будет утвержден на следующем заседании совета НБУ, провести которое планируется до 10 октября.

По информации П.ПОРОШЕНКО, рост промпроизводства на 2010 год прогнозируется на уровне 1,7%, сельского хозяйства – 3%, рост цен производителей – 13,6% (декабрь к декабрю), среднегодовой рост – 14,1%.

Объем экспорта в 2010 году прогнозируется на уровне 73,134 млрд. долл., импорта – 72,617 млрд. долл.

Таким образом, прогнозируемое положительное внешнеторговое сальдо – более 0,5 млрд. долл.

Как сообщал УНИАН, Международный валютный фонд улучшил на 2010 г. прогноз роста ВВП Украины с 1% до 2,7%, прогноз по инфляции – с 10% до 9%.