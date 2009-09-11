Минздрав обеспокоен ситуацией с медосмотром школьников

Министерство здравоохранения обеспокоено ситуацией, которая сложилась в отдельных регионах, в частности в Киеве, с проведением в короткие сроки профилактических медицинских осмотров детей школьного возраста.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минздрава.

В министерстве констатируют, что это создает социальное напряжение в обществе, перегружает педиатрическую службу, а также сводит на нет саму идею и цели, заложенные в профилактических осмотрах.

В пресс-службе напомнили, что Минздрав письмом от 31 августа 2009 года поручил областным управлениям здравоохранения в течение двух месяцев осуществить при участии педиатров и медицинских сестер медицинский осмотр детей с последующим их разделением на группы для занятий на уроках физической культуры, а также с целью выявления детей для проведения углубленного планового профилактического медицинского осмотра.

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