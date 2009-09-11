Мировые цены на нефть повысились
01:47, 11 сентября 2009Общество
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Завершились биржевые торги
Цены на нефть на мировых рынках 10 сентября незначительно повысились на фоне снижения запасов нефти в США, сообщает Reuters.
На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость фьючерсов c поставкой в октябре на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil выросла на 0,63 долл. - до 71,94 долл. за баррель.
Цена фьючерсов c поставкой в октябре на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) выросла на 0,03 долл. - до 69,86 долл. за баррель.
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