Мировые цены на нефть повысились

Цены на нефть на мировых рынках 10 сентября незначительно повысились на фоне снижения запасов нефти в США, сообщает Reuters.

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость фьючерсов c поставкой в октябре на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil выросла на 0,63 долл. - до 71,94 долл. за баррель.

Цена фьючерсов c поставкой в октябре на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) выросла на 0,03 долл. - до 69,86 долл. за баррель.