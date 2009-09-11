Литвин: Euronews нам поможет

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН считает, что сотрудничество с такой незаангажированной информационной службой, как Euronews, даст возможность «открыть Украину не только миру, но и самим украинцам».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВР, об этом он сказал во время встречи с председателем и исполнительным директором Euronews Филипом КАЙЛОЙ накануне подписания Соглашения между Национальной телекомпанией Украины и информационной службой Euronews об учреждении украиноязычной короткой версии Euronews.

По убеждению В.ЛИТВИНА, «приобщение наших граждан к информации имеет большое значение не только с учетом политических кампаний, мир становится более связанным, и нужно чувствовать его ритм и жизнь, в том числе и с помощью Euronews».

Вместе с тем, отметил В.ЛИТВИН, очень важно смотреть на жизнь Украины глазами наших граждан. «Но для этого Украина должна быть интересной, активно развиваться, она имеет огромный потенциал», - сказал он. Этот потенциал, по словам спикера, к сожалению, спит. «Разбудить его - наша цель», - подчеркнул председатель Верховной Рады.

В.ЛИТВИН считает, что в условиях космических и сверхкосмических скоростей человеку нужно дать ту информацию, которая будет ему чрезвычайно полезной.

Но, по его мнению, этой работе еще надлежит учиться: «Это должно быть лапидарно, доступно и должно побуждать человека к получению знаний от той или иной информации».

Ф.КАЙЛА, со своей стороны, сообщил о возможности создания корреспондентского пункта во Франции в составе 30 украинских специалистов. Это даст возможность распространять новости из Украины 24 часа в сутки. Он также отметил необходимость финансирования этого проекта со стороны Национальной телекомпании Украины.

Председатель ВР, отмечая беспристрастный характер новостей Euronews в отличие от украинских медиа, когда, по его словам, информацию «прибивают гвоздем», подчеркнул, что именно из-за такой подачи новостей украинскими СМИ «сложно идет процесс становления думающего общества». Он назвал такую ситуацию, когда в условиях доверия украинского гражданина к телевидению человек получает одновременно три разных истины и «сознание работает на разрыв», «болезнью роста».

Поддерживая позицию председателя ВР относительно необходимости позитивных новостей на телеэкранах, из которых можно черпать оптимизм, Ф.КАЙЛА предложил создать серию передач об Украине, опираясь на ее старинную культуру и историю.