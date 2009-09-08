Профессор Парижской консерватории выступит на косе Азовского моря

В Запорожской области в рамках симпозиума современного искусства "Бирючий-009" состоится концерт всемирноизвестного французского виолончелиста - профессора Парижской консерватории Доминика де ВИЛЬЯНКУРА, который выступит прямо на берегу Азовского моря.

Как сообщил УНИАН руководитель оргкомитета симпозиума на полуострове Бирючий Геннадий КОЗУБ, столь необычный формат выступления продиктован общей концепцией симпозиума, собравшего в этом году на побережье Азовского моря самых титулованных представителей актуального искусства Украины.

"Бирючий-009" собрал таких звезд contemporary art как участник ряда Венецианских биеннале Сергей БРАТКОВ, автор шокирующей серии работ "Донбасс Шоколад" Арсен САВАДОВ, готовящий сейчас к открытию первую украинскую "персоналку" в PinchukArtCentre Виктор ПОКИДАНЕЦ, Алексей МАРКИТАН, Дмитрий БУЛНЫГИН, т.е. людей, способных достичь гармонии, соединяя несоединимое. Этим проникнута вся атмосфера симпозиума. Этим же продиктована и идея организовать выступление камерного музыканта прямо на берегу моря", - пояснил Г.КОЗУБ.

По его словам, уникальное выступление состоится 11 сентября - в день закрытия симпозиума и открытия выставки участников "Бирючий-009" на узкой косе между Азовским морем и Утлюкским лиманом.