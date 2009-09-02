Сорочинская ярмарка едет в Москву

1-й Международный фестиваль украинской культуры «Сорочинская ярмарка в Москве» пройдет в российской столице с 18 по 20 сентября.

Как сообщили УНИАН в оргкомитете фестиваля, «Сорочинская ярмарка» проводится в рамках объявленного ЮНЕСКО Года Н.Гоголя.

Торжественное открытие I-го Международного фестиваля украинской культуры состоится в Культурном центре Украины в Москве, где будут представлены коллективы из России и Украины. Здесь откроется и фотовыставка "Живописная Украина".

Основная программа фестиваля будет проходить во Всероссийском выставочном центре (ВВЦ). В его программе - Конкурс украинской песни при участии хоровых коллективов, вокальных ансамблей и солистов России, Украины и других стран. Кроме того, на главной площади ВВЦ пройдут народные гуляния, ярмарка декоративно прикладного искусства и товаров народного потребления мастеров из России и Украины, расположится "город мастеров" и мастер-классы народных умельцев.

Также на ВВЦ пройдут конкурс-плэнер художников "Украинские лики Москвы"; народные юморины, игры, забавы, развлечения; театрализованная дегустация украинских блюд; костюмированный Парад участников фестиваля; дефиле украинских национальных костюмов; программа "Народный микрофон", а также катание на конях.

Запланирована и деловая программа, пройдет также "круглый стол" на тему: "Опыт, состояние и перспективы развития украинской культуры и образования в РФ. Создание необходимых экономических и социальных условий".

Закрытие фестиваля ознаменуется гала-концертом на главной сцене Всероссийского выставочного центра, где будут выступать также молодежные музыкальные коллективы из Украины.

Фестиваль украинской культуры "Сорочинская ярмарка в Москве" проводят Объединение украинцев России и Региональная общественная организация "Украинцы Москвы" при поддержке Министерства регионального развития Российской Федерации при участии Посольства Украины в РФ, Культурного центра Украины в Москве, Библиотеки украинской литературы в Москве, украинского землячества столицы, Дома народов России, ООО "Сорочинская ярмарка".