Яценюк открыл в Червонограде памятник погибшим шахтерам

Народный депутат Украины, лидер гражданской инициативы «Фронт перемен» Арсений ЯЦЕНЮК принял участие в церемонии открытия памятника погибшим шахтерам в городе Червоноград Львовской области.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Фронта перемен”, скульптура, изготовленная на средства А.ЯЦЕНЮКА, установлена в центре города у часовни Святой Варвары – покровительницы шахтеров. Монумент освятили священники всех конфессий, состоялась панихида по погибшим шахтерам.

А.ЯЦЕНЮК на церемонии открытия памятника рассказал, что только что приехал из Донецка и Днепропетровска и передает всем львовским шахтерам приветствия с Донбасса и из Днепропетровской области. «Они написали хорошее письмо - там тоже украинцы, там тоже Украина. В этом есть символ нашей сильной и неделимой нации. Мы одни и мы едины», - подчеркнул А.ЯЦЕНЮК.

При этом лидер «Фронта перемен» подчеркнул, что “быть шахтером - тяжелый человеческий труд”. По его словам, «угольная промышленность сегодня отметилась в мире только по одному показателю: на один миллион тонн добытого угля два горняка навечно остаются в шахте. И это - страшная трагедия».

А.ЯЦЕНЮК подчеркнул, что “этот памятник на память”. “Это памятник для мертвых. Но мы должны думать о живых и о нерожденных”, - добавил он. По его словам, необходимо сегодня не только думать о будущем Украины, но и работать на ее благо. “Если каждый сделает маленький шаг вперед, если каждый подумает о своем ближнем, если каждый задумается, почему этот человек по соседству живет хуже, чем я, – то мы изменим страну”, - отметил лидер “Фронта перемен”. По его словам, это сложный процесс, и на это уйдут годы. “Но мы будем иметь сильное, единое, унитарное, независимое и суверенное государство. И это все мы вместе способны сделать», – добавил он.

Как сообщает пресс-служба, мысль установить памятник у А.ЯЦЕНЮКА возникла в прошлом году во время рабочей поездки в Червоноград. Тогда он узнал, что в шахтерском городе нет памятников, посвященных горнякам, и пообещал местным жителям за собственные средства изготовить скульптуру. Победителями открытого конкурса стали заслуженный художник Украины Сергей ИВАНОВ и скульптор Владимир ЦИСАРИК.