Киевляне массово переводят детей из частных школ в государственные

Педагоги отметили невиданный ажиотаж при нынешнем наборе детей в средние учебные заведения. В некоторых из них конкурс превышал семь–десять человек на одно учебное место, хотя минувшим летом рекордными считались показатели в пять-шесть человек, пишет «Деловая столица» (№№34-35 от 31 августа 2009 г).

Как информирует издание, причиной этого стало увеличившееся на 2 тыс. количество киевских первоклашек, а кроме того, ситуацию усугубил массовый перевод детей из частных гимназий в государственные школы, что обусловлено экономическим кризисом в стране.

Директор частной школы «Афины» Оксана БАЛАКШИНА рассказала, что от них ушло порядка 5% детей. По словам ответственного секретаря Ассоциации руководителей школ Киева Людмилы ПАРАЩЕНКО, некоторые частные учебные заведения вообще были вынуждены расформировать отдельные классы, в частности десятые. И дело не только в кризисных явлениях в экономике. В прошлом году родителям едва ли не впервые стал доступен более-менее правдоподобный рейтинг школ. До этого при их выборе киевляне ориентировались прежде всего на данные «сарафанного радио». Но с введением независимого тестирования качество образования удалось измерить.

По информации Украинского центра оценивания качества образования, наибольшее количество отличников и хорошистов выпустили Украинский гуманитарный и физико-математический лицеи Национального университета им. Т. Шевченко, Киево-Могилянский коллегиум, лицеи №171 «Лидер», №145, 55, 77 и №100 «Подол», школы №211, 197, 206, 179. Именитые частные учебные заведения, руководители которых не один год убеждали родителей в преимуществах «индивидуального подхода», оказались лишь на 40–50 позициях.

Л.ПАРАЩЕНКО добавляет, что многие родители определяют своих детей в частные школы лишь на первые три-четыре года, а позже переводят их в государственные. Волна переходов из одного учебного заведения в другое характерна также для девятиклассников, которые уже определились с выбором будущей профессии и ищут такое, которое способно подтянуть их по нужным предметам.

В этом году переходные классы (первые, пятые и девятые) в лучших столичных школах были сформированы уже в апреле. Причем во многих учебных заведениях они буквально трещат по швам, так как насчитывают по 32–35 учеников.

Как отмечает газета, определить своего ребенка в престижную альма-матер в сентябре было достаточно сложно и ранее, но все же такая возможность сохранялась. Сейчас не так просто попасть даже в школу «второго эшелона» — доступными остаются разве что учебные заведения по месту жительства. Выросла и цена школьного «билета»: если ранее престижная гимназия или лицей открывали двери перед учениками за $1 тыс., а хорошая специализированная школа - за $500–600, то в этом году расценки увеличились в 1,5 раза.

На сегодняшний день в Киеве насчитывается 528 школ, из которых 484 - государственные, 44 - частные и 7 - ведомственные. Сеть муниципальных учебных заведений включает 171 общеобразовательное учреждение, 115 специализированных школ, 38 лицеев и 54 гимназии.