УАПЦ хочет войти в состав Вселенского Патриархата на правах автономии

Украинская автокефальная православная церковь заявила о намерении войти в состав Вселенского Патриархата на правах автономии.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Патриархии УАПЦ, об этом говорится в обращении к Архиепископу Константинопольскому и Нового Рима, Вселенского Патриарха ВАРФОЛОМИЯ, принятому на Архиерейском Соборе УАПЦ. Предметом рассмотрения Собора стала церковно-конфессиональная ситуация в Украине, которая сложилась после визита Патриарха Московского и всей Руси, а также актуальные проблемы жизни УАПЦ.

В обращении к Вселенскому Патриарху говорится, что церковное разделение в Украине произошло “вследствие кризиса церковного сознания, которое отошло от идеала христианского универсализма”. Соответственно епископат УАПЦ просит Вселенского Патриарха не только молиться за лечение раскола в Украине, но и дать лекарства, которые “смогут исцелить раны на теле Украинской Церкви”.

“Епископат Украинской Автокефальной Православной Церкви снова удостоверяет перед лицом Матери-Церкви, что ради выхода из искусственной канонической изоляции и возобновления сопричастия со вселенским православием наша Церковь готова и стремится войти в состав Вселенского Патриархата на правах автономии. Хотя получение автокефалии было и остается стратегической целью украинского автокефального движения, для преодоления раскола мы также готовы идти на значительные уступки, жертвуя своими собственными интересами ради общего блага Церкви”, – говорится в обращении. Следовательно, участники синода обратились к Патриарху ВАРФОЛОМИЮ с просьбой активизировать диалог и рассмотреть возможные компромиссные варианты решения украинского церковного вопроса.

Также они призвали Вселенского Патриарха разработать и осуществить целостную богословско-церковную программу, направленную на утверждение в Украине кафоличности церковного сознания.

Обращения подписали Митрополит Киевский и всея Украины, предстоятель УАПЦ МЕФОДИЙ, митрополит Галицкий АНДРЕЙ, митрополит Винницкий и Брацлавский РОМАН, архиепископ Уманский ИОАНН, архиепископ Крефальда и Бона ПЕТР, архиепископ Львовский МАКАРИЙ, архиепископ Дрогобычский и Самборский ФЕОДОСИЙ, епископ Черкасский и Кировоградский ИЛЛАРИОН, епископ Фастовский, викарий Киевской епархии МИХАИЛ, епископ Житомирский и Полесский ВЛАДИМИР.