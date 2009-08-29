Пострадавшие от кредитных союзов пытались перекрыть движение в Черкассах

Обмануты черкащане, пострадавшие от действий кредитных союзов "Добрые деньги", "Федерация", "Экспрессия" и "Империя" пытались перекрыть движение транспорта на одной из центральных улиц Черкасс.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в Черкасской области, чтобы предупредить радикальные действий обманутых вкладчиков кредитных союзов, к людям приехал пообщаться только что назначенный начальник ГУМВД Украины в Черкасской области Николай ЛУШПИЕНКО. Ведь в случае перекрытия улицы, милиция должна была бы привлечь людей к админответственности за создание препятствий для дорожного движения, которое влечет за собой наложение штрафа от трех до пяти необлагаемых минимумов доходов.

Главный милиционер области выслушал жалобы граждан на действия правоохранительных структур, пообещал разобраться в данной ситуации. Он заверил граждан, что все жалобы относительно кредитных союзов тщательным образом рассмотрят. Ход расследования уголовных дел, возбужденных в отношении руководителей кредитных союзов, будет контролировать инициативная группа из числа тех, кто стали жертвами кредитных союзов. Относительно заявлений граждан о недоверии некоторым работникам милиции, Н.ЛУШПИЕНКО заверил, что он жестко будет реагировать на нарушение законности личным составом и проверять каждый сигнал, поступивший от граждан. Он пообещал увольнять всех, кто запятнает мундир офицера милиции.