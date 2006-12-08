Польша обещает России обменять вето на эмбарго

Польша предложила России компромисс в вопросе начала ведения переговоров о договоре по сотрудничеству РФ-Евросоюз.

"В Варшаве готовы пойти навстречу и отказаться от вето (в вопросе начала ведения переговоров о новом соглашении ЕС-Россия), если Москва обещает, что в течение 50 дней с момента начала переговоров по подготовке соглашения будет отменено российское эмбарго на поставки польского мяса", - заявила глава МИД Польши Анна Фотыга в пятницу.

Россия в ноябре ввела ограничения на поставки мяса из Польши. Как сообщили РИА Новости Минсельхозе РФ, это связано с участившимися случаями грубых нарушений ветеринарного законодательства при поставках продукции животного происхождения, "фальсификацией поставляемого в Россию мяса".

Польша в преддверии саммита Россия-ЕС в Хельсинки наложила вето на начало переговоров между РФ и ЕС о заключении нового широкоформатного соглашения о сотрудничестве в связи с российским эмбарго на поставки сельхозпродукции и отказом РФ ратифицировать европейскую Энергетическую хартию.

Срок действующего соглашения РФ-ЕС истекает в конце 2007 года.

РИА "Новости"