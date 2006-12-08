Презервативы стандартных размеров велики большинству индийцев

По данным индийских медиков, презервативы стандартных размеров оказываются слишком большими для большинства индийских мужчин.

В исследовании, проведенном индийским Советом по медицинским исследованиям, приняли участие 1200 добровольцев, представляющих самые разнообразные этносы, касты и религиозные группы Индии.

Тщательное измерение показало, что детородные органы 60% участников исследования на 3-5 сантиметров меньше минимального размера, предусмотренного международными стандартами.

По словам эксперта по репродуктивному здоровью Чандера Пури, результаты исследования указывают на серьезную проблему, поскольку презервативы неподходящего размера значительно чаще рвутся или спадают во время полового акта, что увеличивает риск распространения заболеваний, передающихся половым путем.

В настоящее время Индия занимает первое место в мире по числу граждан, инфицированных ВИЧ.

Уменьшенные презервативы давно производятся и продаются в Индии, однако проблема усугубляется тем, что из-за непреодолимого стеснения большая часть покупателей оказывается не в состоянии поделиться своими проблемами с продавцами аптек.

Впрочем, несоответствие международным стандартам в интимной сфере не должно беспокоить мужское население Индии, полагает известный индийский журналист Сунил Мехра.«С точки зрения демографии, дела у индийцев идут совсем неплохо», - считает он.

Медновости.ру