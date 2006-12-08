Ахметов подарил Ротару ”Бентли”

Народный депутат и президент футбольного клуба "Шахтер" подарил певице Софии Ротару автомобиль "Бентли" голубого цвета.

Информацию об этом распространила в пятницу "Комсомольская правда". По ее данным, автомобиль появился в гараже у певицы сразу после выступления на 75-летии донецкого футбольного клуба "Шахтер".

В комментарии "Украинской правде" Ринат Ахметов подтвердил факт подарка.

"И я, и футбольный клуб "Шахтер" - давние поклонники творчества Софии Ротару. Этот год – юбилейный для Софии Михайловны: 35 лет на сцене! Я решил не просто поздравить всеми любимую певицу и артистку, но и преподнести в подарок нечто особенное", - отметил Ахметов.

В начале августа "Шахтер" отпраздновал свое 75-летие. За несколько дней до этого Ротару отпраздновала свой день рождения.