Ющенко призывает Черновецкого пересмотреть тарифы

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает мэра Киева Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО пересмотреть жилищно-коммунальные тарифы в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЮЩЕНКО заявил сегодня в интервью журналистам на общем отчетно-выборном собрании Ассоциации городов Украины и общин.

По мнению главы государства, есть резервы, которые бы можно было применить для того, чтобы не делать такого большого повышения цен на тарифы ЖКХ в столице. «Что касается коммунальных тарифов, по моему мнению, они являются сегодня слишком оптимистичными. Эксперты показывают, что есть ресурсы, которые не учтены во время проведения расчета окончательных коммунальных тарифов», - подчеркнул Президент.

Именно поэтому, сказал В.ЮЩЕНКО, он акцентирует внимание руководства города, и в первую очередь Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, на предмет повторного пересчета тарифов.

Как сообщалось, согласно распоряжению Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО коммунальные тарифы в Киеве должны повыситься с 1 декабря с. г., в среднем, в 3,4 раза.