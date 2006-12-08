Погода на 9-13 декабря

9 декабря на территории Украины будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. В Украине, кроме крайнего запада и севера, туманы. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 4-9°, на крайнем западе и юге 11-14° тепла; в восточной части ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 1-6° тепла.

Об этом УНИАН сообщили в Укгидрометцентре.

10-11 декабря сохранится облачная погода с прояснениями. В западных областях пройдут умеренные дожди, в Карпатах с мокрым снегом, 11 декабря в северных и центральных областях небольшие дожди; на остальной территории без существенных осадков, местами туманы. Ветер в восточной части юго-восточный; на остальной территории юго-западный с переходом в северо-западный, 5-10 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м/с, в Карпатах до 25 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 3-8°, на крайнем юге 7-12° тепла; в восточных областях, а 11 декабря и в Карпатах ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 1-6° тепла.

12-13 декабря - без существенных осадков, лишь 12 декабря в западных и южных областях временами осадки, преимущественно в виде дождя. Температура ночью 12 декабря 0-5° тепла, в восточной части и прикарпатских областях до 3° мороза, 13 декабря от 4° мороза до 1° тепла, на крайнем юге до 5° тепла; днем 2-8° тепла, в Крыму до 10°.

В г. Киеве и области 9 декабря будет облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ночью и утром слабый туман. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура в Киеве ночью 3-5° тепла, днем 6-8°; по области ночью 2-7° тепла, днем 4-9°.

10-11 декабря сохранится облачная погода с прояснениями. 10 декабря без существенных осадков, 11 декабря небольшой дождь. Ветер юго-западный с переходом в северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 3-8°.

12-13 декабря - без существенных осадков. Температура ночью 12 декабря 0-5° тепла, 13 декабря от 4° мороза до 1° тепла; днем 2-8° тепла.