Олимпийский балет ReD Foxes отпразднует 5-летие

10 декабря в 17.00 состоится пресс-конференция, посвященная праздничной программе в честь 5-летия Олимпийского балета ReD Foxes “Киев…Токио” (ДК „Киевметрострой”-„Метрополитен-Холл”,ул. Прорезная,8); 18.00 - концертная программа. В репертуаре: новые композиции, созданные в жанре модерн-балета, лучшие спортивные номера из Олимпийской программы и видеофрагменты гастрольной жизни ReD Foxes. Среди зрителей будет проведен конкурс на лучшую танцевальную импровизацию ( там же).

Обязательно нужна аккредитация. Телефон: 233-05-00, e-mail redfoxes@vip-ukr.kiev.ua.