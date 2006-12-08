Олимпийский балет ReD Foxes отпразднует 5-летие

14:52, 08 декабря 2006
Общество
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10 декабря в 17.00 состоится пресс-конференция, посвященная праздничной программе в честь 5-летия  Олимпийского балета ReD Foxes  “Киев…Токио” (ДК „Киевметрострой”-„Метрополитен-Холл”,ул. Прорезная,8);   18.00 - концертная программа. В репертуаре: новые композиции, созданные в жанре модерн-балета, лучшие спортивные номера из Олимпийской программы и видеофрагменты гастрольной жизни ReD Foxes. Среди зрителей будет проведен конкурс на лучшую танцевальную импровизацию ( там же).

  Обязательно нужна аккредитация. Телефон: 233-05-00,  e-mail redfoxes@vip-ukr.kiev.ua.

 

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