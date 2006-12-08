Ющенко призвал Киевсовет искать гармонию

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает все политические силы Киева и руководство города начать диалог и найти взаимопонимание в решении актуальных проблем столицы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня в интервью журналистам.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что его не все устраивает в работе сессии Киевсовета и в отношениях совета с исполнительной властью города.

«Убежден, что до сегодняшнего дня не найдена гармония в отношениях, не существует большинство, кроме этого, очень много вопросов практического, прагматического наполнения очень сильно политизируются. От этого страдает город», - подчеркнул Президент.

Он призвал все фракции Киевсовета, руководство города найти взаимопонимание. Глава государства считает, что такое понимание можно найти вокруг приоритетов. «Больше всего, что объединяет людей в политике, – это общая цель», - сказал В.ЮЩЕНКО, напомнив, что на прошлой неделе он встречался с Киевским городским председателем Леонидом ЧЕРНОВЕЦКИМ с одной целью – предложить план действий на 2007-2008 годы с проектами, которые бы могли консолидировать все политические силы Киева, представленные в Киевском городском совете.

«Думаю, что сейчас начинается переговорный процесс и диалог по поводу принятия этих идей. Я был бы рад, если бы в Киевском городском совете нашлась бы политическая консолидация вокруг целей политики города – а это благоустройство, а это социальные программы, а это строительство и ледового дворца, и выставочного зала, и Художественного арсенала… Есть множество совместных проектов, вокруг которых можно объединить нацию», - сказал глава государства.