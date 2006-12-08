Аэропорт Донецка до сих пор закрыт

Аэропорт Донецка из-за сильного тумана закрыт сегодня минимум до 12.00.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в диспетчерской аэропорта.

В Донецке из-за нелетной погоды отменено выездное заседание Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экономической политики.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Донецкой облгосадминистрации, из-за того, что аэропорт Донецка закрыт по погодным условиям, в город не прибыли члены комитета, а также ряд других участников запланированного заседания. В связи с этим сегодняшнее выездное заседание комитета Верховной Рады по вопросам экономической политики не состоится.

На заседании планировалось рассмотрение проблематики развития свободных экономических зон и территорий приоритетного развития.

В пресс-службе уточнили, что заседание комитета переносится предварительно на январь 2007 года.

Как сообщал УНИАН, аэропорт Донецка закрыт из-за сильного тумана со вчерашнего дня. По этой же причине вчера был закрыт аэропорт Харькова.