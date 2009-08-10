С 1 сентября шесть школ приостановят работу из-за малочисленности

На Волыни с 1 сентября предусматривается приостановить работу 6 общеобразовательных школ с малой численностью учеников при согласии общин. Это школы во Владимир-Волынском, Рожищенском, Старовиживском, Турийском и Ковельском районах области.

Как сообщил во время селекторного совещания по вопросам подготовки заведений образования к новому учебному году начальник управления образования и науки ОГА Михаил ПОПОВИЧ, планируется реорганизовать 5 учебных заведений и возобновить 1 школы первой ступени, а также к 1 сентября ввести в эксплуатацию достроенные классные комнаты в селе Дубовое, дошкольное заведение комбинированного типа в городе Ковеле. На очереди также открытие дошкольного учебного заведения в городе Луцке, сообщил М.ПОПОВИЧ.

По его словам, на укрепление материально-технической и учебной базы заведений образования предусмотрено 53,6 млн. грн расходов из общего фонда, из специального – 5,4 грн. млн. Что же касается состояния готовности школ к новому учебному году, то сейчас они готовы на 80%.

Справка УНИАН. В области функционируют 789 СОШ, 376 дошкольных учебных заведений, 63 внешкольных заведений, 19 ПТУ, 35 вузов І-IV уровней аккредитации.