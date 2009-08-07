Реформа ЖКХ - тема для спекуляций кандидатов в президенты

Проблема реформирования жилищно-коммунального хозяйства, его модернизации уже на этом подготовительном этапе стала темой для предвыборных спекуляций кандидатов в президенты.

Такое мнение УНИАН высказал директор Агентства моделирования ситуаций (АМС) Виталий БАЛА.

«Политики уже сейчас осознали перспективность использования в развертывании избирательной стратегии проблемы реформирования отрасли ЖКХ. Проблема касается подавляющего большинства избирателей – несмотря на социальное положение, большинство украинцев не раз сталкивались с холодными батареями и неработающими лифтами. В то же время, один из механизмов решения этой проблемы находится на поверхности. Речь идет об отказе от нецивилизованного лоббизма системы централизованного предоставления услуг ЖКХ – тепло- и водообеспечения. Однако большинство политиков, которые обратятся к этой проблематике, вряд ли осознают всю глубину вопроса и готовы последовательно идти по пути радикального реформирования», - считает эксперт.

По мнению В.БАЛЫ, наиболее опасна в этой ситуации перспектива заговаривания проблематики.

«Тотальную «популяризацию» проблематики, ее заговаривание на политическом уровне без обсуждения реальных методов решения стоит расценивать как один из наиболее опасных сценариев развития ситуации. То, что происходит сегодня, как раз и напоминает такие перспективы в ближайшем будущем. В случае же с Пышным, который является руководителем кампании Яценюка, можно уверенно говорить о виртуализации и абсурдировании этой темы, равно как и большинства тезисов, поднятых в предвыборной политической коммуникации этой команды», - отметил он.