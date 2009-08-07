Ющенко понравились своевременные расчеты за газ

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО положительно оценивает факт своевременных - до 7 августа - расчетов украинской стороны с российской за потребленный в июле газ.

Об этом заявил представитель Президента по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ, сообщили УНИАН в Главной службе информационной политики Секретариата Президента.

По убеждению главы государства, таким образом Украина очередной раз подтвердила свою ответственную позицию надежного поставщика на внутреннем рынке газа, транзитера и партнера в газовом сотрудничестве с Западом и Востоком.

Как отметил в свою очередь Б.СОКОЛОВСКИЙ, в июле 2009 года НАК «Нафтогаз Украины» полностью выполнил свои обязательства по закачиванию газа в ПХГ и осуществил расчеты без привлечения сомнительных внешних заимствований.

«Руководство правительства, в конце концов, прислушивалось к требованиям главы Украинского государства о налаживании конструктивного диалога с Европейской Комиссией и международными финансовыми институтами по реформированию национального газового сектора и прозрачного кредитования «Нафтогаза Украины» без применения схем с оффшорными иностранными компаниями», - сказал Б.СОКОЛОВСКИЙ.

По его словам, глава государства надеется, что такое положение вещей будет сохраняться и в дальнейшем, учитывая сложную ситуацию, в которой находится Украина после подписания 19 января 2009 года газовых контрактов. «Безусловно, речь идет о важности в последующем конструктивного и точного выполнения наших обязательств», - сказал Б.СОКОЛОВСКИЙ.

«Президент убежден, что сегодня чрезвычайно актуальным вопросом является как можно более быстрое и эффективное завершение переговоров с Европейской Комиссией и международными финансовыми институтами по получению выгодных для Украины кредитов на закачивание в 2009 году оптимальных объемов газа в ПХГ», - отметил представитель Президента по международным вопросам энергобезопасности.

Он также сообщил, что в настоящее время закачивание газа в ПГХ происходит по графику - соответственно «создается надлежащая техническая и ресурсная гарантия» обеспечения российским газом европейских, в том числе и украинских, потребителей в ближайший осенне-зимний период.

При этом Б.СОКОЛОВСКИЙ напомнил, что 24 июля были достигнуты договоренности с Еврокомиссией и международными финансовыми институтами о кредитовании осенью этого года закупки газа для подземных газохранилищ в оптимальных объемах, которые будут окончательно согласованы непосредственно в процессе практических переговоров между международными финансовыми организациями и НАК «Нафтогаз Украины».