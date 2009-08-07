Украина готова к переговорам с Израилем
01:29, 07 августа 2009Общество
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Ключевое слово "визы"
Украина готова к началу переговоров с Израилем о взаимном отказе от визовых требований.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, о готовности МИД Украины к такому шагу информировал заместитель министра иностранных дел Украины Александр КУПЧИШИН в ходе встречи с послом Государства Израиль в Украине Зиной КАЛАЙ-КЛАЙТМАН.
На встрече были также затронуты вопросы подготовки визитов в Украину Президента Израиля Шимона ПЕРЕСА, министра иностранных дел Израиля Авигдора ЛИБЕРМАНА, а также других высокопоставленных должностных лиц этого государства.
Кроме того, был обсужден комплекс двусторонних отношений в политической, экономической и консульской сферах.
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