Украина готова к переговорам с Израилем

Украина готова к началу переговоров с Израилем о взаимном отказе от визовых требований.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, о готовности МИД Украины к такому шагу информировал заместитель министра иностранных дел Украины Александр КУПЧИШИН в ходе встречи с послом Государства Израиль в Украине Зиной КАЛАЙ-КЛАЙТМАН.

На встрече были также затронуты вопросы подготовки визитов в Украину Президента Израиля Шимона ПЕРЕСА, министра иностранных дел Израиля Авигдора ЛИБЕРМАНА, а также других высокопоставленных должностных лиц этого государства.

Кроме того, был обсужден комплекс двусторонних отношений в политической, экономической и консульской сферах.