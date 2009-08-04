У Почаевской Лавры Кирилла встретил более 40 тысяч верующих

Патриарх Московский и всея Руси КИРИЛЛ прибыл в Почаев Тернопольской области.

Как передает корреспондент УНИАН, Патриарха встретили духовенство и более 40 тысяч верующих. Устлана полевыми цветами дорожка - от подножия Лавры к вратам и дальше к храму.

Противников визита во время встречи Патриарха замечено не было. Их не пропустила охрана - казаки и “Беркут”, стоящие в 2-3 километрах от Почаевской Лавры. Потому проведение Крестного хода, который был заявлен представителями УПЦ КП, теперь под вопросом. Палаточный лагерь, разбитый верующими УПЦ КП, расположен за пределами милицейских кордонов.

Не пропускают в Лавру также транспорт, вместе с тем пешие паломники проходят к монастырю беспрепятственно.

Паломники, некоторые из них живут в палаточном лагере уже два дня, обеспечены бесплатным питанием. Людям подают горячий борщ, гречневую кашу, хлеб и овощи. Среди паломников есть граждане Украины, России, Молдовы, Чехии. Ожидается, что количество паломников возрастет. На завтра – день 450-летия принесения Почаевской иконы Божьей Матери - их может быть до 100 тысяч.