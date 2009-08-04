Кто в Украине получает пенсии больше 10 тысяч гривен

1105 лиц в начале года получали пенсию выше 10 тысяч гривен, то есть в 11 раз выше средней пенсии в Украине.

Такие данные получило бюро журналистских расследований «Свідомо», анализировавшее состояние Пенсионного фонда.

В частности, 850 человек получали пенсии выше 10 тысяч гривен за работу народными депутатами, 165 - прокурорами, 62 – правительственными чиновниками и 28 - судьями.

За работу кем получили пенсию выше 10 тысяч гривен Сколько их Средний размер пенсии (грн) Народные депутаты 850 15923 Прокуроры 165 15959 Судьи 28 12391 Правительственные чиновники 62 10053

По данным, которые удалось получить бюро, всего в Украине к началу года был 1 млн. специальных пенсионеров, чья пенсию определяется отдельными законами. Их средняя пенсия составляла от 1061 гривни у солдат до 15443 гривен у депутатов.

За работу кем получили спецпенсию Средний размер спецпенсии (грн) Сколько их Сколько на это тратится ежемесячно (млн. грн) Народные депутаты 15443 893 13,8 Правительственные чиновники 10105 103 1 Прокуроры 5678 5222 29,6 Судьи 5637 1016 5,7 Таможенники 4432 236 1 Сотрудники НБУ 4285 765 3,3 Помощники народных депутатов 3374 770 2,6 Журналисты государственных и коммунальных СМИ 2800 3801 10,6 Государственные служащие 2718 96580 263 Служащие из органов местного самоуправления 2495 12796 31,9 Судебные эксперты 2151 230 0,5 Научные работники 1903 79862 152 Военнослужащие 1703 614620 1047 Чернобыльцы 1403 75903 106,5 Рядовые и сержанты срочной службы 1061 84120 89,3 976917 1757,8

Еще 12,5 млн. украинцев получали пенсию по закону об общеобязательном государственном пенсионном страховании – в среднем по 874 гривни.

«Свідомо» подсчитало – если бы государство платило всем спецпенсионерам среднюю пенсию для обычных пенсионеров, то экономила бы почти 11 млрд. гривен в год. Это почти равно запланированному правительством дефициту Пенсионного фонда на этот год – 13 млрд. гривен.

При этом фактическая нехватка средств в Пенсионном фонде намного выше. По данным Пенсионного фонда, из 71 млрд. гривен, поступивших в него за первую половину года, лишь 48 млрд. гривен поступили от взносов и сборов. Все остальные деньги – это дотации или займы от правительства, которое берет их из других налогов.

Особое внимание к состоянию пенсионной система должно привлекать стремительное старение населения. По прогнозу Института демографии и социальных исследований, в 2050 году, когда на пенсию должны уйти нынешние 20-летние – на 100 плательщиков пенсионных взносов будет 139 пенсионеров.