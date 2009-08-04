Кто в Украине получает пенсии больше 10 тысяч гривен

16:07, 04 августа 2009
Общество
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«Свідомо» изучало состояние Пенсионного фонда

1105 лиц в начале года получали пенсию выше 10 тысяч гривен, то есть в 11 раз выше средней пенсии в Украине.

Такие данные получило бюро журналистских расследований «Свідомо», анализировавшее состояние Пенсионного фонда.

В частности, 850 человек получали пенсии выше 10 тысяч гривен за работу народными депутатами, 165 - прокурорами, 62 – правительственными чиновниками и 28 - судьями.

 

За работу кем получили пенсию выше 10 тысяч гривенСколько ихСредний размер пенсии (грн)
Народные депутаты85015923
Прокуроры16515959
Судьи2812391
Правительственные чиновники6210053

По данным, которые удалось получить бюро, всего в Украине к началу года был 1 млн. специальных пенсионеров, чья пенсию определяется отдельными законами. Их средняя пенсия составляла от 1061 гривни у солдат до 15443 гривен у депутатов.

 

За работу кем получили спецпенсиюСредний размер спецпенсии (грн)Сколько ихСколько на это тратится ежемесячно (млн. грн)
Народные депутаты1544389313,8
Правительственные чиновники101051031
Прокуроры5678522229,6
Судьи563710165,7
Таможенники44322361
Сотрудники НБУ42857653,3
Помощники народных депутатов33747702,6
Журналисты государственных и коммунальных СМИ2800380110,6
Государственные служащие271896580263
Служащие из органов местного самоуправления24951279631,9
Судебные эксперты21512300,5
Научные работники190379862152
Военнослужащие17036146201047
Чернобыльцы140375903106,5
Рядовые и сержанты срочной службы10618412089,3
  9769171757,8

Еще 12,5 млн. украинцев получали пенсию по закону об общеобязательном государственном пенсионном страховании – в среднем по 874 гривни.

«Свідомо» подсчитало – если бы государство платило всем спецпенсионерам среднюю пенсию для обычных пенсионеров, то экономила бы почти 11 млрд. гривен в год. Это почти равно запланированному правительством дефициту Пенсионного фонда на этот год – 13 млрд. гривен.

При этом фактическая нехватка средств в Пенсионном фонде намного выше. По данным Пенсионного фонда, из 71 млрд. гривен, поступивших в него за первую половину года, лишь 48 млрд. гривен поступили от взносов и сборов. Все остальные деньги – это дотации или займы от правительства, которое берет их из других налогов.

Особое внимание к состоянию пенсионной система должно привлекать стремительное старение населения. По прогнозу Института демографии и социальных исследований, в 2050 году, когда на пенсию должны уйти нынешние 20-летние – на 100 плательщиков пенсионных взносов будет 139 пенсионеров.

 

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