Кто в Украине получает пенсии больше 10 тысяч гривен
«Свідомо» изучало состояние Пенсионного фонда
1105 лиц в начале года получали пенсию выше 10 тысяч гривен, то есть в 11 раз выше средней пенсии в Украине.
Такие данные получило бюро журналистских расследований «Свідомо», анализировавшее состояние Пенсионного фонда.
В частности, 850 человек получали пенсии выше 10 тысяч гривен за работу народными депутатами, 165 - прокурорами, 62 – правительственными чиновниками и 28 - судьями.
|За работу кем получили пенсию выше 10 тысяч гривен
|Сколько их
|Средний размер пенсии (грн)
|Народные депутаты
|850
|15923
|Прокуроры
|165
|15959
|Судьи
|28
|12391
|Правительственные чиновники
|62
|10053
По данным, которые удалось получить бюро, всего в Украине к началу года был 1 млн. специальных пенсионеров, чья пенсию определяется отдельными законами. Их средняя пенсия составляла от 1061 гривни у солдат до 15443 гривен у депутатов.
|За работу кем получили спецпенсию
|Средний размер спецпенсии (грн)
|Сколько их
|Сколько на это тратится ежемесячно (млн. грн)
|Народные депутаты
|15443
|893
|13,8
|Правительственные чиновники
|10105
|103
|1
|Прокуроры
|5678
|5222
|29,6
|Судьи
|5637
|1016
|5,7
|Таможенники
|4432
|236
|1
|Сотрудники НБУ
|4285
|765
|3,3
|Помощники народных депутатов
|3374
|770
|2,6
|Журналисты государственных и коммунальных СМИ
|2800
|3801
|10,6
|Государственные служащие
|2718
|96580
|263
|Служащие из органов местного самоуправления
|2495
|12796
|31,9
|Судебные эксперты
|2151
|230
|0,5
|Научные работники
|1903
|79862
|152
|Военнослужащие
|1703
|614620
|1047
|Чернобыльцы
|1403
|75903
|106,5
|Рядовые и сержанты срочной службы
|1061
|84120
|89,3
|976917
|1757,8
Еще 12,5 млн. украинцев получали пенсию по закону об общеобязательном государственном пенсионном страховании – в среднем по 874 гривни.
«Свідомо» подсчитало – если бы государство платило всем спецпенсионерам среднюю пенсию для обычных пенсионеров, то экономила бы почти 11 млрд. гривен в год. Это почти равно запланированному правительством дефициту Пенсионного фонда на этот год – 13 млрд. гривен.
При этом фактическая нехватка средств в Пенсионном фонде намного выше. По данным Пенсионного фонда, из 71 млрд. гривен, поступивших в него за первую половину года, лишь 48 млрд. гривен поступили от взносов и сборов. Все остальные деньги – это дотации или займы от правительства, которое берет их из других налогов.
Особое внимание к состоянию пенсионной система должно привлекать стремительное старение населения. По прогнозу Института демографии и социальных исследований, в 2050 году, когда на пенсию должны уйти нынешние 20-летние – на 100 плательщиков пенсионных взносов будет 139 пенсионеров.