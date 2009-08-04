В Генпрокуратуре уверяют, что не дадут Пукачу повеситься

В Генеральной прокуратуре Украины опровергают информацию некоторых СМИ о якобы выявлении веревки в камере, где содержится бывший начальник Главного управления уголовного розыска Департамента внешнего наблюдения МВД Алексей ПУКАЧ, и считают невозможным совершение каких-либо незаконных действий в отношении него, а также вероятность суицида.

Об этом УНИАН заявили в Генеральной прокуратуре Украины.

"Этого не может быть априори. У двери камеры постоянно дежурят бойцы спецподразделения СБУ "Альфа", кроме того, в самой камере установлены четыре системы видеонаблюдения, которая передает изображение на специальный монитор в режиме он-лайн. Поэтому тот, кто хочет совершить что-то запрещенное, является, как максимум, самоубийцей", - отметили в Генпрокуратуре.

Справка УНИАН. Сегодня газета "Україна молода" (№140) сообщила со ссылкой на "источник, приближенный к правоохранительным органам", что "вчера утром во время осмотра камеры, в которой под усиленной охраной спецподразделения “Альфа” находится бывший генерал А.ПУКАЧ, была обнаружена полутораметровая веревка”.

“Появляется вопрос: как этот предмет мог попасть туда и с какой целью? Ведь длины шнура хватило бы, чтобы ПУКАЧ наложил на себя руки. Следовательно можно говорить, что некто сознательно подталкивает главного фигуранта по делу об убийстве журналиста Гонгадзе к самоубийству”, - сказал изданию его собеседник.