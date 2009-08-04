Из 4-месячного плена освобождены два украинских моряка

Вчера, 3 августа, в 20.40 были освобождены двое граждан Украины – Вячеслав ГНИДЕНКО и Евгений ШАПОВАЛОВ, которых в составе экипажа немецкого контейнеровоза „Hansa Stavanger” на протяжении 4 месяцев удерживали в плену сомалийские пираты.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, на завершающей стадии операции, проведенной представителями созданного в МИД ФРГ кризисного штаба во взаимодействии с кораблями военной операции ЕС „Аталанта” и при содействии государственных органов Украины, во второй половине дня 3 августа 2009 года на судно воздушным путем была доставлена оговоренная с преступниками сумма выкупа. После пересчета и раздела денег вечером 3 августа пираты малыми группами покинули судно.

Экипаж судна, в том числе и оба украинских моряка, в полном составе находится на борту, физическое и моральное состояние людей оценивается как удовлетворительное. В данное время судно „Hansa Stavanger” находится на пути от места стоянки к ближайшему кенийскому порту. В зависимости от технического состояния судна и погодных условий, на этот путь потребуется от 1 до 2 суток. Ситуация вокруг освобожденного судна контролируется военным кораблем ВМС ФРГ.

Пока в плену продолжают находиться 24 украинских моряка в составе команды греческого балкера „Ariana”, который был захвачен пиратами 2 мая 2009 года. Все соответствующие государственные органы Украины оказывают всестороннее содействие греческой стороне с целью скорейшего освобождения экипажа судна „Ariana” и возвращения моряков домой.

Как сообщал УНИАН, контейнеровоз „Hansa Stavanger” был захвачен 4 апреля 2009 года в 645 километрах к югу от сомалийского порта Кисмайо.

На борту судна находились двое граждан Украины, пятеро немцев, 14 филиппинцев и трое россиян.

Судно принадлежит немецкой компании Leonhardt & Blumberg.

По данным Deutsche Presse-Agentur, за освобождение контейнеровоза было заплачено не 2,7 млн. долларов, а около 3 млн. долларов.