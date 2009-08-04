В Киеве на взятке погорел заместитель председателя райсовета

В Киеве во время получения 10 тыс. долларов взятки задержан заместитель председателя одного из районных советов.

Как УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Украины, зампреда задержали работники Антикоррупционного бюро ГУБОП совместно с УБОП ГУ МВД Украины в г. Киеве.

Должностное лицо через посредника вымогало у директора общества с ограниченной ответственностью взятку в размере 10 тыс. долларов США за принятие решения совета и подписание договора на предоставление в аренду офисного помещения.

Во время передачи взятки в офисе указанного общества посредник был задержан, а самого взяточника спустя некоторое время задержали у выхода из Киевской городской государственной администрации.

В отношении взяточников прокуратурой Киева возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

Взяточники задержаны в порядке ст. 115 Уголовно-процессуального кодекса Украины.