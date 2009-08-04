Патриарх Кирилл разъяснил ситуацию с Ровно

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл разъяснил ситуацию с отложенным визитом в город Ровно, который он все же посетил в понедельник.

"Что касается заминки с моим посещением Ровно, я не уверен, что здесь есть какая-то злокозненность", - сказал патриарх в беседе с западноукраинским духовенством в Зимненском монастыре под Владимиром-Волынским.

По его словам, при подготовке визита на Украину к нему приезжал высокопоставленный представитель администрации президента Украины и от имени главы государства Виктора Ющенко попросил не ехать в Ровно, потому что там "готовятся очень жесткие провокации". "И у киевских властей не было уверенности в том, что они смогут удержать ситуацию под контролем", - сказал предстоятель РПЦ.

"Но тем не менее, с уважением относясь к этой точке зрения, я все же просил вставить Ровно в программу моего визита, что и произошло", - добавил патриарх.

Однако в воскресенье, по его словам, позвонил "один из самых высокопоставленных людей в президентской администрации" и сказал, что "посещение Ровно крайне нежелательно, особенно в этот день". Патриарх тогда находился в Севастополе, и обсуждались варианты, каким образом приехать в Корец (где расположен один из крупнейших монастырей), если нельзя прилететь в Ровно. Было два варианта: Житомир и Киев. "Но поскольку нам представитель авиакомпании сообщил, что в Житомире посадить самолет нельзя, было принято решение лететь в Киев", - пояснил предстоятель РПЦ.

"Когда я прилетел в Киев, я узнал все подробности того, как меня ждали люди, какое количество жителей Ровно вышли на улицы с поддержкой, - я принял решение на следующий день посетить Ровно", - подчеркнул патриарх Кирилл.

РИА Новости