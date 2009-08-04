Эпидемиологи успокаивают: чума Одессе не угрожает

В порту Одессы находится на ремонте судно с грузом испорченного мяса. В СМИ распространялась информация об угрозе заражения чумой, которая якобы исходит от этого груза. Однако эпидемиологи успокаивают: все под контролем.

На протяжении восьми месяцев по Черному морю блуждало судно «Берикс» с сомнительным мясом на борту, которое следовало в Россию. Срок годности бразильской свинины и китайской курятины истек еще в 2005 году. Мясо перегрузили в грузинском порту Поти в декабре прошлого года. Уже на то время судно, которое принадлежит украинскому судовладельцу «Интерфиш Биотех» (Донецк), нуждалось в ремонте. Но руководство ни одного украинского порта не давало разрешения на разгрузку и ремонт судна, которое прозвали «вонючим голландцем».

По словам пресс-секретаря Одесского порта Елены Гиряевой, согласно распоряжению Министерства транспорта Украины Одесский припортовый судоремонтный завод должен произвести необходимый ремонт судна.

Экипаж «Берикса» жаловался на нехватку пищи, воды, топлива. Впоследствии возникла угроза выхода из строя внутренней электросети, что могло повлечь выключение рефрижераторов. В средствах массовой информации появилась информация о заражении мяса африканской чумой. Ситуация была взята под государственный контроль. Как рассказал в интервью «Немецкой волне» главный санитарный врач санэпидемстанции на водном транспорте Николай Голубятников, была создана межведомственная правительственная комиссия, которая и позволила судну пришвартоваться в Одесском порту, а экипажу - сойти на берег.

«На сегодня никакой эпидемиологической угрозы не существует. Судно обеспечено электропитанием. Температура минус 15-17 градусов гарантирует качественную заморозку. Также была проведена дезинфекция суда и территории порта вокруг него», - заверил Голубятников. После ремонта «Берикс» с некачественным грузом должен вернуться в Поти: «Украина не должна стать экологической свалкой», подчеркнул Николай Голубятников.

Немецкая волна