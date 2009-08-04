Украина продала США три истребителя

Украина в 2008 г. продала 34 танка Т-72, в том числе 33 танка в Кению и один - в Грузию. Об этом говорится в отчете страны для Регистра обычных вооружений ООН.

Грузия закупила 15 украинских БМП-1 и 25 БТР-70, США - одну БМП-3, Ирак - 4 бронированные эвакуационные машины БРЭМ, Азербайджан - 32 БТР-70, Чад - 80 БМП-1 и 8 БТР-3Е. Азербайджан импортировал 18 самоходных гаубиц 2C1 "Гвоздика", Израиль - одну, а Кения - шесть реактивных систем залпового огня БМ 21 "Град", Латвия - самоходную установку ИСУ-152.

В США проданы учебно-боевой истребитель МиГ-29УБ и два учебно-боевых истребителя Су-27УБ. Эстония купила семь самолетов Л-39, Конго - один Ан-12ВК, ЮАР - один Л-39, Чад - три штурмовика Су-25. Два вертолета Ми-24 купил Чад, три - Нигерия.

Азербайджан закупил 21 авиационную ракету Р-27, 3 пусковых установки 9П129-1М к комплексу "Точка-У" и 10 пусковых механизмов к ПЗРК "Стрела-3". США импортировали ракеты и пусковые механизмы к ПЗРК "Игла-1", "Стрела-2М" и "Стрела-3".

РосБизнесКонсалтинг