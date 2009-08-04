СБУ и Институт национальной памяти Польши подписали договор

Служба безопасности Украины и Институт национальной памяти Республики Польша сегодня в Киеве подписали Договор о сотрудничестве в архивной отрасли.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, Договор подписан во исполнение договоренностей между Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО и Президентом Республики Польша Лехом КАЧИНСЬКИМ о сотрудничестве в архивной отрасли.

Настоящий Договор является очередным шагом в реализации указа Президента Украины “О рассекречивании, предании огласке и изучении архивных документов, связанных с украинским освободительным движением, политическими репрессиями и голодоморами в Украине” от 23 января 2009 года.

Подписанное соглашение позволит расширить сферу сотрудничества, положить начало новым его формам, в частности, использованию современных информационных технологий – созданию электронных копий рассекреченных документов, формированию целостных банков архивных материалов об общей истории двух стран и обеспечению свободного доступа всех заинтересованных лиц, в первую очередь, ученых, журналистов, студенческой молодежи, к объективной информации о голодоморах в Украине и преступлениях тоталитарных режимов 1917-1991 годов.

Договор подписали председатель СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО и глава Института национальной памяти Республики Польша Януш КУРТИКА.

Подписание Договора состоялось в помещении Информационно-справочного зала (открытого электронного архива) Службы безопасности Украины, открытого в Киеве 2 октября 2008 года во исполнение указа Президента Украины о всестороннем изучении и объективном освещении истории украинского народа. 31 июля с.г. открытием информационно-справочного зала при УСБУ в Полтавской области завершена масштабная работа Службы безопасности по созданию открытых электронных архивов во всех областях Украины и г. Севастополе.

Также сегодня состоялись переговоры между В.НАЛИВАЙЧЕНКО и Я.КУРТИКОЙ.

Как отметил В.НАЛИВАЙЧЕНКО, “СБУ не боится неудобных тем из нашей общей истории, доказательством чему служит публикация архивных материалов об украинско-польском конфликте на Волыни во время Второй мировой войны, а также о переселении украинцев в Польше в рамках акции “Висла” в 1947 году. Путь к исторической правде всегда непростой, но за эти годы мы вместе преодолели достаточно много трудностей не только в поиске соответствующих архивных документов, но и в выработке объективного виденья сложных и противоречивых страниц нашей истории”.

В свою очередь, Я.КУРТИКА подчеркнул, что сотрудничество СБУ и Института национальной памяти Польши имеет прагматичный и конкретный характер. “Диктатура коммунизма и период диктатуры коммунизма должны исследоваться, потому что мы все знаем, какими опасными этот период и эта диктатура были для нас”, - сказал он. По словам Я.КУРТИКИ, подписанное сегодня соглашение будет способствовать не только обмену документами между архивом СБУ и Институтом национальной памяти Польши, но и развитию межгосударственных отношений между Украиной и Польшей.

В ходе встречи стороны отметили, что результатом многолетнего тесного сотрудничества СБУ и ИНП РП является создание уникального издания “Польша и Украина в 1930-1940-х годах. Неизвестны документы из архивов специальных служб”. В течение 1995-2009 годов опубликовано уже семь томов общего издания, в настоящее время завершается подготовка 8-го тома “Большой террор в Украине: польская операция 1937-1938 лет”. В ближайшее время будет издано еще несколько томов, в частности, о деятельности ОУН и УПА на территории Польши в 1939-1950-х годах. Готовится к печати совместный документальный альбом о Чернобыльской трагедии и ее последствиях, сообщили в пресс-центре СБУ.